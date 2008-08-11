У липні в Україні зафіксовано рекордне зростання надходжень від кінопрокату

У липні в Україні зафіксовано рекордне зростання (на 16% порівняно з аналогічним періодом минулого року) надходжень від кінопрокату.

Згідно з інформацією, оприлюдненою російським часописом «Кинобизнес сегодня», загальна сума надходжень від кінопрокату за чотири вікенди липня цього року в Україні становила 4 млн. 280 тис. доларів, що на 1 млн. 163 тис. доларів або на 16% більше, ніж за липень минулого року.

Як пише видання, лідерами прокату в Україні в липні стали фільми «Хенкок» (1 млн. 365 доларів), “Wall-E” (1 млн. 224 тис. доларів), «Хеллбой-2: Золота армія» (1 млн. доларів).

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі кінопрокатники повідомляли про ніби-то зниження грошових находжень після грудневого рішення Конституційного Суду України про обов`язковий переклад усіх іноземних фільмів українською мовою.

Водночас, згідно з даними Міжнародної асоціації виробників і дистриб’юторів фільмів Motion Picture Association (MPA), надходження від кінопрокату в Україні за січень - червень 2008 року зросли на 6,3 млн. грн. або на 4% - до 151,5 млн. грн.