Правозахисники сподіваються, що "Марш рівності" у Києві відбудеться без насильства

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, Amnesty International та міжнародна громадськість звернулись з відкритим листом до міського голови Києва Віталія Кличка із закликом висловити свою підтримку "Маршу рівності" та гарантувати безпеку його учасників.

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Зазначається, що впродовж травня - червня 2016 року, відгукнувшись на заклик правозахисної організації, сотні громадян України, США, Німеччини, Молдови, Латвії надсилали листи на адресу Київської міської державної адміністрації з вимогою гарантувати безпеку учасників Маршу рівності, що відбудеться 12 червня. Свій підпис під листом поставили співачка Джамала та письменниця Ірена Карпа.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська написала лист голові Національної поліції Хатію Деканоідзе з проханням забезпечити 12 червня громадський порядок під час проведення в Києві "Маршу рівності". Крім того, Лутковська направила також відповідне звернення до Київського міського голови Володимира Кличка.

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Лутковська нагадала, що під час проведення у березні цього року у Львові подібної акції правозахисних організацій - "Фестивалю рівності" - місцевою поліцією не було належно забезпечено безпеку її учасників, внаслідок чого заплановані заходи фактично були зірвані, а самих учасників було піддано нападам з боку агресивно налаштованих осіб. Вона зауважила, що провадження за фактами порушень прав людини під час "Фестивалю рівності" у Львові продовжує перебувати на особистому контролі уповноваженого.

П’ятий Міжнародний форум ЛГБТ "КиївПрайд-2016" відбудеться 6-13 червня 2016 року у місті Київ під гаслом "За вашу і нашу безпеку!". 12 червня пройде традиційний "Марш рівності" - мирна правозахисна хода на підтримку ідей особистої і суспільної безпеки, прав людини та проти дискримінації.