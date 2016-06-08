До Одеси літаком доставили 11 поранених в АТО бійців, трьох – у тяжкому стані

10:50, 08 червня 2016
Суспільство
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До Одеси літаком доставили 11 бійців, поранених у зоні проведення антитерористичної операції.

В Одессу доставили раненых в зоне АТО военных / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Facebook повідомив одеський волонтер Андрій Танцюра.

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За його даними, трьох бійців доставлено у тяжкому стані.

«Прибув борт. 11 хлопців... Троє важких... Потрібна допомога», - повідомив Танцюра.

Він також наголосив, що бійцям необхідна кров для переливання першої, другої і третьої групи.

У бійців мінно-вибухові і кульові поранення, які вони дістали біля населених пунктів Авдіївка і Водяне Донецької області.

З аеродрому машинами швидкої допомоги бійців доставлять до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Як повідомляв УНІАН, учора на брифінгу в Києві прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що за минулу добу (6 червня) в зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще дев'ять дістали поранення. За його даними, за день до того (5 червня) на Донбасі один військовослужбовець загинув, ще семеро дістали поранення.

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