Трагедія на Грибовицькому звалищі: комунальники місяцями не допускали інспекторів на об'єкт - нардеп

Про це у своєму Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"З'ясувалося, що місцеве комунальне підприємство "Збиранка" просто не допускало на сміттєзвалище екологічних державних інспекторів, які мали перевірити зону лиха. Все це неподобство тривало достатньо довго, місяцями", - написала Геращенко.

Читайте такожНова пожежа на Грибовицькому звалищі: рятувальники задіяли авіацію (фото, відео)

За її словами, зараз має відбутися об'єктивна оцінка екологічного лиха. Після цього центральна влада має оперативно прийняти рішення, як допомогти Львову і львів'янам. Геращенко підкреслила, що має відбутися неупереджене розслідування, хто несе відповідальність за таку злочинну бездіяльність зі сміттєзвалищем, за недопуск екологічних інспекторів і безлад.

"ВР, у свою чергу, має прийняти пакет законопроектів, що посилюють захист екології, в т ч 2009-а, який вимагає від кожного інвестора в тому числі і екологічного плану будівництва того чи іншого об'єкту. Не випадково, цей законопроект не знайшов підтримку в залі - доклалися всі фракції, на жаль, - бо бізнес не хоче витрачати гроші на екологію", - додала Ірина Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли. Пошукові роботи призупинено через загрозу виникнення зсуву. Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі.

Підставою для відкриття провадження стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці. Грибовицьке сміттєзвалище функціонує понад 55 років.