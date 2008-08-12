Росіяни заблокували 48 українських моряків у грузинському порту

Міністерство закордонних справ України сьогодні вирішує з російською стороною питання щодо повернення до України цивільних кораблів і суден, які заблоковані у грузинських портах Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЕЄВ сьогодні на брифінгу.

За його словами, зокрема, у грузинському порту Поті заблокований великий український пором із 48 членами екіпажу на борту. Паром прибув у Поті ще до ескалації конфлікту, а сьогодні він не може повернутися до свого порту приписки в Іллічівську через блокування акваторії Чорного моря кораблями Чорноморського флоту Росії.

«Ми працюємо із російською стороною, щоб такого блокування не було», - зазначив К.ЄЛІСЕЄВ.