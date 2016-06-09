У Луцьку двоє невідомих зі стріляниною намагалися пограбувати автомобіль нардепа Лапіна

Як повідомив час Лапін у соціальній мережі, під час інциденту він також використав зброю для самозахисту.

"Сьогодні, 9 червня, у Луцьку, о 8:15, у дворі будинку двоє невідомих мені людей кавказької зовнішності намагалися викрасти з автомобіля сумку, при спробі втечі по мені було відкрито вогонь з вогнепальної зброї. З метою захисту життя у відповідь застосував свою зброю. На місце події було викликано правоохоронців. Наразі ведуться слідчо-оперативні дії", - пише депутат.

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Факт інциденту кореспонденту УНІАН підтвердив і керівник сектору ГУ Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль. За його словами, наразі поліція встановлює всі його обставини.

Довідка УНІАН. Ігор Лапін - адвокат, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання. В минулому - командир роти "Захід" 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" ЗСУ.