"Неприступна фортеця": жителі окупованого Криму втрачають доступ до моря через військові об'єкти РФ

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на місцеву владу, яка співпрацюють з російськими окупантами.

«Проблема насправді більш ніж серйозна. У Севастополі дуже мало пляжів. Доступ до берегової межі в місті постійно звужується через те, що з'являються об'єкти Міністерства оборони Російської Федерації, готельні та санаторні комплекси, які обмежують або забороняють доступ до моря», – йдеться в повідомленні.

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В окупованому Севастополі базується Чорноморський флот Росії.

Постпред президента Росії в окупованому Криму Олег Бєлавєнцев заявив, що Російська Федерація зробила Крим «неприступною фортецею». Зокрема, за його словами, на півострові створена велика військова угруповання, авіаційне угрупування «змінилося в кращу сторону», поповнюється Чорноморський флот, в Крим «йдуть підводні човни 636-го проекту з ракетами на борту».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».