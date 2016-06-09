В Одесі відбудуться міжнародні змагання з плавання серед інвалідів з дитинства

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті заходу, змагання, присвячені пам'яті засновниці Федерації спорту інвалідів в Одеській області Тамари Маричевої.

В Одесу для участі в змаганнях прибудуть разом з супроводжуючими і тренерами 120 чоловік: окрім Одеської області, з Харківського та Львівського регіонів, Києва, Чернігова, Запоріжжя, Полтави, Жмеринки, а також з Польщі, Литви, Молдови і Придністров'я.

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Як зазначила організатор змагань, голова Одеської обласної федерації спорту інвалідів Олена Маричева, ці спеціалізовані змагання для дітей-інвалідів - одна з найбільш очікуваних подій року.

«Плавання саме по собі - це фізичний розвиток для людини, а дана олімпіада для дітей з ДЦП, з порушеннями розумового розвитку - це ще й командна робота, психологічне розвантаження, це їхня підтримка, розвиток дружби. Цю зустріч вони чекають цілий рік, щоб побачиться з друзями з різних міст, для них це радість спілкування», - сказала Маричева.

Учасники олімпіади змагатимуться у плаванні на спині, брасом, кролем, вільним стилем, в командному запливі і естафеті на 25 і 50 м.