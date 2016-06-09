Українські хакери зламали сайт російського пропагандистського "Первого канала"

Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm на своєму сайті й розкрили деталі злому.

За словами кіберактивістів, операція зі зламу ланок машини російської пропаганди реалізована в рамках проекту з примушення Росії до деокупації Донбасу і виконання нею зобов'язань за Мінськими угодами.

"Кібератаки спрямовані виключно на ті елементи російської пропаганди, які займаються приховуванням інформації щодо військових злочинів РФ на території України", - йдеться у повідомленні волонтерів.

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Нагадаємо, що операція почалася 25-го травня, а перші результати з'явилися 5-го червня, і, за запевненням представників альянсу, триватиме рівно до того моменту, поки останній російський військовослужбовець не залишить українську землю. Внаслідок зламу були опубліковані анкетні дані усіх співробітників "Первого канала".

Крім того, з'явилася можливість зламати особисті поштові скриньки і хмарні сховища працівників, які особливо відзначилися у створенні і просуванні агресивної пропаганди щодо України та її громадян, передають хакери.