Кернес: за три роки у Харкові запрацює комплекс з переробки сміття
04:53, 10 червня 2016Суспільство
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Протягом трьох років у Харкові запрацює комплекс по коогенерації, переробці, сортуванню сміття та видобутку з нього газу.
У Харкові запрацює комплекс з переробки сміття / фото: УНІАН
Про це заявив мер міста Геннадій Кернес в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.
За його словами, міська влада Харкова розробили проект і підписала договір з Міністерством регіонального розвитку і Міністерством фінансів, за яким місто буде отримувати на ці цілі кошти Світового банку у розмірі 44 млн дол.
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"На сьогоднішній день ми чекаємо результатів майбутнього тендеру на предмет будівництва комплексу", - сказав Кернес.
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