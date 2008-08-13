Вогонь Олімпіади допоможе китайському гімнастові здолати Nike і Adidas

Акції фірми китайського гімнаста Лі Ніна, який запалив головний вогонь Олімпіади-2008, зросли на п`ять відсотків, повідомляє АР.

Вранці 11 серпня на торгах біржі в Гонконгу ціна однієї акції фірми Li Ning Company Limited досягла 2,37 американських доларів. Компанія Лі Ніна - найбільший у Китаї виробник спортивного одягу і взуття, конкурент Nike і Adidas.

8 серпня 44-річний Лі Нін взяв участь у кульмінаційному моменті церемонії відкриття пекінської Олімпіади. Колишній гімнаст запалив олімпійський вогонь, вознесений над стадіоном на підвісній системі.

Компанія Лі Ніна в 1990-х роках домінувала на внутрішньому ринку Китаю, але в останні роки Nike і Adidas її потіснили. Тепер Li Ning Company Limited планує повернути втрачені позиції в Китаї і вийти на світовий ринок.

Лі Нін - "король гімнастики", один з найвідоміших китайських спортсменів. На Олімпіаді-1984 в Лос-Анджелесі він виграв три золота, два срібла та одну бронзу.

Лента.ру