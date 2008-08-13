Михайло Добкін написав лист до Цхінвалі

Харків пропонує Південній Осетії прислати на оздоровлення дітей, що постраждали від воєнного конфлікту.

Про це йдеться у листі меру Цхінвалі Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА. Лист опублікований на сайті Харківської міськради.

Мер Харкова запропонував прислати осетинських дітей до оздоровчих таборів Харківщини, пообіцявши їм теплий прийом, увагу й турботу. За його словами, при необхідності, у таборах школярі зможуть продовжити навчання.