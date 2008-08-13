Паралелі між Південною Осетією і Кримом - недалекоглядні

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що паралелі між конфліктом у Південній Осетії і Кримом проводять недалекоглядні політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я думаю, що ці паралелі проводять на сьогодні люди, які недалекоглядні, - пояснив мер, - ті, хто хоче цього, хоче безладу, хочуть плутанини, хочуть, аби країна ніколи не стала цивілізованою країною».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО заявив, що він, «як будь-яка людина», засуджує конфлікт між Росією і Грузією. «Війна сьогодні нікому не потрібна, і ті більш як дві тисячі загиблих, той біль, який принесла сьогодні безрозсудна політика, я думаю, що це жахливо», - відзначив він.

На запитання журналіста, чия безрозсудна політика мається на увазі, мер відповів: «Схід – справа тонка». Він наголосив, що «сьогодні ЗМІ неоднозначно трактують цей конфлікт». При цьому О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив: «Я не говорю про українські ЗМІ, я говорю про міжнародні ЗМІ».

Крім того, мер Донецька заявив, що біженців з Південної Осетії місто зустріне як "цивілізоване суспільство".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи готовий Донецьк прийняти біженців з Південної Осетії, мер сказав: «Як будь-яке цивілізоване суспільство, як будь-які люди, які поважають себе, я думаю, що ми повинні в екстремальних ситуаціях проявляти кращі людські якості».

Мер також повідомив, що «вчора розмовляв зі своїм колегою з Ростова-на-Дону», від якого дізнався, що «там уже, на жаль, з`явились перші біженці». Але в Донецьку «поки що це питання не ставиться на порядку денному», - уклав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.