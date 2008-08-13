З Грузії евакуювали всіх українців, які виявили бажання повернутися

Станом на сьогоднішній ранок, згідно із дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про негайну евакуацію громадян України з Грузії, усі українські громадяни та члени їхніх сімей, які виявили бажання повернутися із зони конфлікту, доставлені на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, останні дві групи громадян України прибули до міжнародного аеропорту «Бориспіль» сьогодні вранці - це 26 осіб із Тбілісі і близько 110 осіб - із Батумі.

Оперативне повернення українських громадян з Грузії стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства транспорту та зв’язку, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства закордонних справ України, зазначає прес-служба Кабміну.

Протягом 12-13 серпня до України прибуло майже півтисячі громадян України, евакуйованих із Грузії.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, зокрема, до аеропорту «Бориспіль» у вівторок ввечері прибуло 200 осіб і ще 158 було доставлено повторними рейсами протягом ночі з вівторка на середу.

Окрім того, представники українського уряду забезпечили евакуацію ще 100 українців з Поті, які вже сьогодні до полудня прибудуть до Одеси поромом.

Це повний перелік громадян України, які заявили про свій намір повернутися на Батьківщину.