У Києві даішники стали свідками скоєння крадіжки

У Києві працівники Державтоінспекції, які стали свідками скоєння крадіжки, розкрили злочин по "гарячих слідах" і затримали зловмисників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, інспектори ДАІ чергували на Подолі і звернули увагу на автомобіль „Шкода Октавія” без номерних знаків, припаркований поряд зі стоянкою Річкового вокзалу. Один з інспекторів, аби перевірити автомобіль, сів за кермо службового мотоцикла „Сузукі” і попрямував до підозрілої машини. Поки він стояв на червоне світло світлофора, зі „Шкоди” вибіг пасажир і попрямував до автомобіля „Мерседес-Бенц", що стояв неподалік. Розбивши заднє скло, він витягнув із салону шкіряний кейс і повернувся до "Шкоди".

Після цього „Шкода” рушила. Інспектор ДАІ почав переслідувати зловмисників, а його напарник передав по радіостанції інформацію про скоєння злочину. Черговий по місту оперативно мобілізував наряди ДАІ, що були розташовані поруч, для затримання злочинців.

Коли водій "Шкоди" зрозумів, що його переслідують, він почав збільшувати швидкість, ігноруючи Правила дорожнього руху та створюючи аварійні ситуації.

В результаті зловмисники заїхали на вул. Волоську, де чоловік, який викрав кейс з "Мерседеса", вискочив з автомобіля і намагався утекти, але його затримав інспектор ДАІ.

Порушено кримінальну справу, триває розслідування.