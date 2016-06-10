У Харкові посадили на 6 років чоловіка, який побив активіста Євромайдану

У Харкові чоловіка засуджено до 6 років ув’язнення за побиття активіста Євромайдану весною 2014 року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба.

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За його даними, судовим слідством встановлено, що 13 квітня 2014 року під час масових заворушень засуджений побив активіста, який на одязі носив українські державні символи. Бійка відбувалася на сходах станції метро "Університет": чоловік двічі вдарив потерпілого ногою, а потім ще кілька разів по спині дерев'яною палкою, яку приніс з собою. Зупинили зловмисника представники "Червоного хреста", які прибули на місце події для надання потерпілим медичної допомоги.

"Під час судового розслідування обвинувачуваний свою вину не визнавав. Проте всі докази свідчили протилежне. Крім того, у судовому засіданні переглянуто відеозаписи з місця події, на яких зафіксовані протиправні дії чоловіка", - зазначив Чуб.

Цього тижня Дзержинський районний суд Харкова визнав винним 38-річного харків'янина в активній участі у масових заворушеннях, спрямованих на вчинення насильства із застосуванням предмета, що заздалегідь був заготовлений як зброя (ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.