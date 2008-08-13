Турчинов: з українськими суднами в Грузії вже немає жодних проблем

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що з українськими суднами в Грузії вже немає жодних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Всі судна, які повинні були відплисти від Грузії, дістали таку можливість і залишили територіальні води Грузії», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, зазначивши, що одне українське судно залишається на рейді в одному з грузинських портів в очікуванні розвантаження.

За словами О.ТУРЧИНОВІ, жодне з українських суден не було затримане при виході з територіальних вод Грузії.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансу України, в грузинських портах Чорного моря у зв`язку з бойовими діями були заблоковані два українські судна. Зокрема, в порту Поті знаходилося судно під українським прапором “10-а п`ятирічка” з вантажем зернових. На його борту - 14 українських громадян.

Також у Поті було українське судно “Грейфсвальд” з 48 членами екіпажа на борту.

Ще одне українське судно під українським прапором – “Герої Плевни” - було зупинено 11 серпня на підході до територіальних вод Грузії – на відстані 20 миль від порту Поті. Судно було зупинене за межами територіального моря Грузії, загрози його безпеці немає”, підкреслили вчора в Мінтрансі.