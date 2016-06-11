Клімкін: вирок кримського суду щодо громадянина України Коломійця є "нікчемним"
01:14, 11 червня 2016Суспільство
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав «нікчемним» рішення сімферопільского суду в окупованому Криму щодо активіста Євромайдану Андрія Коломійця.
Коломієць - чергова жертва "росправосуддя"
Про це Клімкін написав на своїй сторінці в Twitter.
«Активіст Майдану Андрій Коломієць - чергова жертва "росправосуддя" в окупованому Криму. Вирок є нікчемним і за свободу Андрія ми боротимемось», – йдеться в повідомленні.
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Активіст Майдану Андрій Коломієць- чергова жертва "росправосуддя" в окупованому Криму. Вирок є нікчемним і за свободу Андрія ми боротимемось— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2016
Як повідомляв УНІАН, 10 червня суд Сімферополя засудив українця Андрія Коломійця до 10 років колонії суворого режиму за "замах на співробітників кримського "Беркута" в ході подій Евромайдана у Києві у 2014 році.
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