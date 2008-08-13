Українці ще можуть проголосувати за 7 природних чудес країни

Оргкомітет загальнонаціональної акції „7 природних чудес України” повідомив, що залишилось два тижні до завершення Інтернет-голосування з визначення об’єктів, які претендують на звання природних чудес України. За цей час, інформує оргкомітет, у голосуванні на офіційному сайті акції за претендентів на природні чудеса віддано більше 22 тисяч голосів (проголосували більше 14 тисяч унікальних IP-користувачів).

Десятка лідерів сьогодні виглядає так: Подільські Товтри (Хмельниччина), Оптимістична печера (Тернопільщина), Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Гранітно-степове Побужжя (Миколаївщина), Асканія-Нова (Херсонщина), Буковинські водоспади (Чернівецька обл.), озеро Синевир (Закарпаття), Балаклавська бухта з мисами Айя та Фіолент (Крим), Мармурова печера (Крим), озеро Світязь (Волинь).

При цьому, наголошують в оргкомітеті акції, претенденти на звання “7 чудес” посідають місця в рейтингу з 5-го по 10-е настільки щільно, з незначним відривом один від одного ( розрив між 5-м та 10-м місцем становить лише 400 голосів – УНІАН), що до переможної “сімки” може увійти кожен з претендентів. Відтак, нагадують в оргкомітеті, у всіх, хто ще не взяв участі в голосуванні, є можливість це зробити на сайті акції - www.7chudes.in.ua.

Оргкомітет також звернув увагу на те, що у фінальній частині акції з’явилися спроби використати окремими організаціями на місцевому рівні бренд „7 природних чудес України”.

“Інформуємо, що оргкомітет не оголошував про початок будь-яких інших подібних акцій у регіонах. У зв’язку з цим нагадуємо про необхідність діяти у відповідності до чинного законодавства України стосовно авторського права та наголошуємо, що будь-які спроби використати концепцію та бренд „7 природних чудес України” не мають відношення до загальнонаціональної акції „7 природних чудес України”, яка проводиться спільно з Державною службою туризму та курортів України і за участі фахівців Інституту геологічних наук НАН України та науковців біологічних, географічних, геологічних факультетів усіх провідних вузів країни”, говориться в заяві оргкомітету.

Як відомо, загальнонаціональна акція «7 природних чудес України» триває з 1 листопада 2007 року. До лютого 2008 року приймалися пропозиції регіональних оргкомітетів, наукових та громадських організацій щодо претендентів на участь у конкурсі. 28 лютого оргкомітетом акції була оголошена сотня учасників акції, а 7 липня за результатами анкетування експертів були оголошені фіналісти – 21 об’єкт, який зараз і змагається за перемогу. Голосування завершиться 26 серпня. Цього дня , за результатами Інтернет-голосування та голосування експертів, Оргкомітет офіційно оголосить переможців.