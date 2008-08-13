Україна підрахувала постраждалих від повені

Станом на сьогодні кількість постраждалих від стихійного лиха у шести регіонах України, включених до списків районних державних адміністрацій, становить 29 тисяч 731 особу.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики з посиланням на керівника відомства Людмилу ДЕНІСОВУ.

За даними міністра праці та соціальної політики, 901 особа з них належить до I категорії, 6 тисяч 954 - до II категорії і 21 тисяча 876 - до III категорії.

Станом на 12 серпня за першим траншем за рахунок коштів резервного фонду Кабінету міністрів України фактично виплачено допомогу 28 тисячам 170 особам. З них 891 особа належить до I категорії, 6 тисяч 416 - до II категорії і 20 тисяч 863 - до III категорії.

За другим траншем за рахунок субвенції з державного бюджету обласним бюджетам Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей, міському бюджету Чернівців фактично виплачено допомогу у підвищених розмірах 1 тисячі 756 особам, з них 6 осіб належать до I категорії, 376 - до II категорії і 1 тисяча 374 - до III категорії.

У Вінницькій області до списків РДА включено 1029 осіб. З них 13 належать до I категорії, 296 - до II категорії і 720 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 987 особам.

У Закарпатській області до списків РДА включено 1539 осіб. З них 19 належать до I категорії, 57 - до II категорії і 1463 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 1306 особам. За другим траншем виплачено допомогу у підвищених розмірах 5 особам (0,3% від загальної кількості).

В Івано-Франківській області до списків РДА включено 16 тисяч 339 осіб. З них 262 належать до I категорії, 3791 - до II категорії і 12286 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 15639 особам. За другим траншем виплачено допомогу у підвищених розмірах 1302 особам (8% від загальної кількості).

У Львівській області до списків РДА включено 5224 особи. З них 556 осіб належать до II категорії і 4668 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 4890 особам (93,6% від загальної кількості включених у списки).

У Чернівецькій області до списків РДА включено 5115 осіб. З них 588 належать до I категорії, 1973 - до II категорії і 2554 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 4865 особам (95,1% від загальної кількості включених у списки).

У Тернопільській області до списків РДА включено 485 осіб. З них 19 належать до I категорії, 281 - до II категорії і 185 - до III категорії. За першим траншем виплачено допомогу 483 особам (99,6% від загальної кількості включених у списки). З них 19 осіб належать до I категорії, 283 - до II категорії і 181 - до III категорії. За другим траншем виплачено допомогу у підвищених розмірах 100 особам (20,6% від загальної кількості).