У Тимошенко чекали зниження цін на нафтопродукти ще два тижні тому

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що ціни на нафтопродукти в Україні мали почати знижуватися ще два тижні тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні експертно-аналітичної групи з обговорення питань роботи ринку нафти і нафтопродуктів.

О.ТУРЧИНОВ зазначив, що зниження цін мало відбуватися в результаті того, що на сьогодні спостерігається зниження цін на нафту і нафтопродукти на світовому ринку, де ціни впали більш ніж на 20%.

При цьому він підкреслив, що на українському ринку велика частка імпортних нафтопродуктів.

За словами О.ТУРЧИНОВА, підвищення раніше цін на нафтопродукти в Україні в результаті підвищення їх на світовому ринку було цілком обгрунтованим.

«Я звертаю вашу увагу, що останнім часом тенденції говорять про те, що ціна на світових ринках зменшується, і достатньо швидко, – в середньому ціна впала на 20%. В той же час… ми не бачимо тенденції аналогічних світовим на українському ринку. Ціни на дизельне пальне і бензин залишаються необгрунтовано високими», - заявив перший віце-прем`єр.

При цьому він підкреслив, що уряд не хоче використовувати адміністративний тиск і ухвалювати рішення, які б обмежували ринок для досягнення зниження цін на нафтопродукти. Зниження цін на нафтопродукти в Україні повинне йти відповідно до світових тенденцій і за економічно обгрунтованими законами.

О.ТУРЧИНОВ навів приклад того, як він бачить формування ціни на бензин. Наприклад, якщо собівартість 95-го бензину 4,8 грн., дизельного пального – 5,3 грн., то кінцева ціна цих продуктів повинна бути на рівні додавання до цих цифр 15% рентабельності.

Як повідомляв УНІАН, за тиждень з 1 по 8 серпня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти практично не змінилися.