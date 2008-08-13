Українська військова делегація прибула до Польщі

Сьогодні до Республіки Польща прибула українська військова делегація на чолі з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенантом Іваном СВИДОЮ.

Головна метою візиту українських військових полягає в участі у святкуванні Дня Війська Польського та щорічному паломництві до міста Ченстохова, повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

У рамках візиту І.СВИДА проведе зустрічі з командувачем Сухопутних військ Війська Польського генералом броні Вальдемаром СКШИПЧАКОМ та начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Франтішеком ГОНГОРОМ.

Також відбудуться переговори у складі військових делегацій обох країн, в ході яких сторони планують обговорити великий спектр питань розвитку двостороннього військового співробітництва.

У рамках заходів, присвячених святкуванню Дня Війська Польського, І.СВИДА разом з головами інших делегацій візьме участь у церемонії покладання вінка до Могили Невідомого солдата та у святковому параді.

Крім того, українська військова делегація візьме участь у релігійних службах, зустрінеться з представниками Польського Єпископату та Генералом “Закону Паулінув”, огляне релігійні пам’ятки та пройде паломницьким шляхом до “Ясної гори”.

Також українські військові зустрінуться з учасниками військового паломництва в місцевості “Пшепросна Гурка” біля міста Ченстохова.

Візит української військової делегації до Польщі триватиме до 16 серпня.