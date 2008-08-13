Пиво за півріччя подорожчало на 19%

У першому півріччі цього року ціни на пиво в Україні зросли в середньому на 19%.

Генеральний директор компанії «Славутич», що входить до Carlsberg Group, Петро ЧЕРНИШОВ на прес-конференції в Києві 12 серпня зазначив, що підвищення цін на пиво пов`язане зі зростанням цін на основні сировинні складові.

За даними компанії, вартість солоду зросла на 75%, ціна на скло – на 44%, вартість банки - на 17%. Крім того, витрати на електроенергію зросли на 38%, газ – на 37%.

«У зв`язку зі значним подорожчанням основних складових і високим зростанням інфляції, пивні компанії вимушені підвищити ціну на свою продукцію. В середньому вартість пива в першому півріччі подорожчала на 19% (за літр)», - говориться в повідомленні компанії «Славутич», яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками пива в Україні є підрозділ InBev «САН Інбев Україна» (раніше - до кінця вересня 2007 року - ВАТ «САН Інтербрю Україна») – власник трьох великих пивзаводів у Чернігові, Харкові і Миколаєві; пивний холдинг Baltic Beverages Holding (ВВН), представлений в Україні групою підприємств, до складу якої входять ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» (м. Запоріжжя), ВАТ «Львівська пивоварня» і Київський пивзавод «Славутич»; ЗАТ «Оболонь» (м. Київ); SABMiller plc, куди входить ЗАТ «Сармат».