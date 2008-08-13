Прокурор Криму вимагає захистити культурну спадщину півострова

Прокурор Криму Владимир БОЙКО вимагає від Ради міністрів автономії вжити дієвих заходів із захисту пам`яток історії і архітектури півострова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, В.БОЙКО вніс подання уряду автономії.

Прокуратура АРК, констатуючи наявність невирішених проблем законодавчого і організаційного характеру, «відзначає явну недостатність зусиль місцевих чиновників, зокрема профільного республіканського комітету». Наглядове відомство звертає увагу кримського уряду на те, що в автономії охоронні договори складені тільки на 12% об`єктів культурної спадщини (на 480 з 4095), більшість пам`яток археології не має правовстановлюючих документів на землю, межі земель історико-культурного значення не встановлені. «Це робить об`єкти незахищеними», наголошує прес-служба відомства.

Так, через відсутність меж охоронної зони кургану 2-3 тис. до н.е. епохи міді-бронзи на території Ізумрудненської сільради (Джанкойський район) могильні пагорби стародавніх народів віддали громадянам у власність. Територіальною прокуратурою розпорядження місцевої райдержадміністрації скасоване.

Прокуратурою Червоногвардійського району порушено кримінальну справу стосовно фермера, який розорав і засіяв територію, на якій розташовано три кургани.

У Першотравневому районі АРК вже немає ніяких позначень на місці масової загибелі людей і братської могили – пам`ятні знаки втрачені, зазначають у прес-службі прокуратури. За даним фактом територіальна прокуратура проводить перевірку у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу.

Всього органами прокуратури Криму за фактами порушення законодавства про охорону культурної спадщини порушено 13 кримінальних справ, внесено 67 розпоряджень про усунення порушень.