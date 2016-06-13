В Одесі при отриманні хабара затримали двох патрульних поліцейських

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції України на сторінці в Facebook.

"Нещодавно відділ моніторингу Управління патрульної поліції в місті Одеса отримав інформацію: двоє інспекторів вимагали гроші в громадян. Патрульна поліція передала цей сигнал Управлінню внутрішньої безпеки. Ухвалили спільне рішення — взяти цей інцидент на відпрацювання та затримати винних у вимаганні неправомірної винагороди", - йдеться в повідомленні.

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У поліції розповіли, що вдень, 13 червня, до Управління внутрішньої безпеки звернувся водій BMW. Чоловік поскаржився, що патрульні зупинили його на Балківській вулиці та відібрали реєстраційний талон на автомобіль. “Вони сказали: я маю заплатити гроші, якщо хочу повернути собі документ”, — розповів громадянин.

"Обох патрульних оперативно затримали в момент отримання коштів. Інспектори намагались втекти на службовому Toyota Prius. Їх заблокували двома автомобілями Управління внутрішньої безпеки. Один із вимагачів кинувся тікати, проте його швидко наздогнали та затримали", - повідомили в поліції..

Затриманих передали слідчому відділку Прокуратури для подальшої роботи.