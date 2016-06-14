В Одесі у трамвая візки роз'їхалися по різних коліях (фото)

Як повідомляє "Одеський паблік", в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Незважаючи на те, що трамвай не зміг подолати стрілочний перевід, обидва візки залишилися на коліях. Вагон же, відповідно, розвернуло поперек колій, при цьому зчіпним апаратом він пошкодив фальшборт головного вагона зчіпки.

Як зазначив виданню "Думская.net" директор КП "Одесміськелектротранс" Дмитро Жеман, таким чином, подію не можна назвати сходженням з рейок.

"Вагон повертав з однієї лінії на другу, пелюстка на спецчастині до кінця не дійшов, в результаті передній візок повернув, а задній - ні. Тому він став поперек. Вагон вже поставили на місце", — розповів він.

За словами Жемана, подія не пов'язана з реконструкцією площі.