У Дніпрі біля мерії зійшов з рейок прогулянковий трамвай (фото)

16:24, 14 червня 2016
Суспільство
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Інцидент стався на ділянці проспекту Дм. Яворницького навпроти мерії.

трамвай / 056.ua

Про це повідомляють міський сайт 056.ua з посиланням на очевидців події.

"Трамвай рухався в бік вокзалу і зійшов з рейок. На даний момент немає інформації про потерпілих. На місце події вже прибула підмога з депо, яка піднімає вагон назад на рейки", - йдеться в повідомленні.

056.ua

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