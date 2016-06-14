У Дніпрі біля мерії зійшов з рейок прогулянковий трамвай (фото)

Про це повідомляють міський сайт 056.ua з посиланням на очевидців події.

"Трамвай рухався в бік вокзалу і зійшов з рейок. На даний момент немає інформації про потерпілих. На місце події вже прибула підмога з депо, яка піднімає вагон назад на рейки", - йдеться в повідомленні.