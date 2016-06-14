У Дніпрі біля мерії зійшов з рейок прогулянковий трамвай (фото)
16:24, 14 червня 2016Суспільство
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Інцидент стався на ділянці проспекту Дм. Яворницького навпроти мерії.
На місце події вже прибула підмога з депо / 056.ua
Про це повідомляють міський сайт 056.ua з посиланням на очевидців події.
"Трамвай рухався в бік вокзалу і зійшов з рейок. На даний момент немає інформації про потерпілих. На місце події вже прибула підмога з депо, яка піднімає вагон назад на рейки", - йдеться в повідомленні.
Фото: 056.ua
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