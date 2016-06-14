Геращенко: питання звільнення українських заручників має бути першим у "нормандському форматі"

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час спільної зустрічі президента України Петра Порошенка зі звільненими з російської в’язниці українцями Геннадієм Афанасьєвим та Юрієм Солошенком у Науково-практичному центрі профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами сьогодні у Києві.

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«Всі ключі від усіх в’язниць і від усіх камер знаходяться в Кремлі, і тому нам так важлива тут міжнародна солідарність, щоб питання звільнення заручників було першим на «нормандському форматі», а не лише політичні питання, щоб гуманітарний аспект був першочерговим, бо це права людини, бо це незаконно ув’язнені», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 18.00 літак із Солошенком та Афанасьєвим приземлився в аеропорту «Бориспіль», їх одразу повезли в лікарню.

Солошенка та Афанасьєва обміняли на двох журналістів з Одеси - Олену Гліщинську і Віталія Діденка, затриманих минулого року за підозрою в сепаратизмі.

Афанасьєва засуджено у РФ до семи років ув'язнення в колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, 73-річного Солошенка - до шести років за звинуваченням у спробах придбати вироби для відновлення засобів ППО в Україні.

За даними СБУ, на сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 112 українців.