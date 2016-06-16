Рада ухвалила законопроект, який збільшить український контент в радіоефірі - Сюмар

За відповідний законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" проголосували 268 народних депутатів.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар повідомила перед голосуванням, що законопроект №3822-д – це компромісне рішення, до якого дійшли автори альтернативних законопроектів, музиканти, представники громадськості, музичної та радіоіндустрії тощо.

"Ми дійшли згоди про те, що кожна третя пісня в радіоефірі буде українською мовою, що не менше 60% української мови буде в українському радіоефірі (йдеться про передачі та ток-шоу. – Ред.). Ми дійшли згоди про те, що це буде вимірюватися двічі в день блоками по 7 годин, тобто ця квота має дотримуватися саме вдень. Українська пісня не буде "затиснута" в ніч або в ті годин, коли ніхто не слухає радіо", - пояснила вона.

Голова профільного комітету наголосила, що ухвалення цього законопроекту дозволяє "не просто запустити українську мову в радіоефір, а дає можливість запустити цілий пласт української культури".

"Пісні будуть замовлятися українським композиторам, українським поетам. Їх будуть записувати українські виконавці на українських студіях. Давайте почнемо формувати українську культуру з цього закону", - заявила вона.

Представник "Народного фронту", віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко нагадав, що цей закон передбачає квоту в 35% для пісень українською мовою та при цьому враховує інтереси радіостанцій, оскільки передбачає перехідний період.

Крім того, за його словами, законом визначаються відповідні повноваження Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо ліцензування і моніторингу. Він зазначив, що "це питання не лише мовне, але й питання гуманітарної, а отже національної безпеки".

Інший представник фракції "Народний фронт", автор попередньої версії цього закону Олег Медуниця заявив, що "ухвалення цього епохального закону допоможе подолати інформаційну агресію Російської Федерації, яка відбувалася всі 25 років з моменту відновлення української держави".