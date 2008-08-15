Донецькі шахтарі зробили підземний хід до Батуринської фортеці

Підземний хід у Батуринській фортеці відновила бригада шахтарів ВАТ ”Донвугілляпостачання” з Червоноармійська Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Чернігівської облдержадміністрації.

Бригада з 15 шахтарів працювала на території Батуринської фортеці з кінця липня. За цей час вони зробили 57 м прокопу у перерізі 4 м. Було вивезено 600 тонн породи. Люди працювали цілодобово – у три зміни по 8 годин.

На думку шахтарів, технологія прокопу майже така сама, як і на шахті.

Головний інженер ВАТ ”Донвугілляпостачання” Валерій ВАСИЛЬЄВ зазначив, що на сьогодні будівництво підземного ходу відбувається набагато легше, ніж у XVII ст., оскільки сучасне оснащення дозволяє працювати у темряві.

За словами В.ВАСИЛЬЄВА, шахтарі цінують надану можливість взяти участь у відновленні історичної пам’ятки – Батуринської фортеці з цитаделлю. „Ми вперше беремо участь у такому проекті. Це дуже цікаво, ми всі задоволені, оскільки кожен з нас робить свій внесок у загальну справу відновлення підземного ходу і відродження історичної пам’ятки”, – сказав він.

Відновлений підземний хід під час виїзної наради у Батурині оглянув голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО. Він подякував шахтарям за суттєву допомогу у відновленні історичної пам`ятки.