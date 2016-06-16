На Дніпропетровщині контрактник повісився за день до закінчення служби

Про це повідомляє citysite.dp.ua.

"25-річний Євген Василенко нещодавно повернувся з відпустки в розташування в Гвардійському. В цьому році зіграли весілля, вдома чекала дружина і тримісячний малюк. Та й служити йому залишалося всього нічого - термін контракту закінчувався завтра, 17 червня", - розповідає його зять Олег Нессен.

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Останні два дні службовець 1 батальйону 25 бригади ВДВ не відповідав на дзвінки близьких. Тільки сьогодні родині повідомили: Євгенія знайшли повішеним. Родичі не вірять, що молодий чоловік міг звести рахунки з життям. І підозрюють, що це може бути умисне вбивство.

У поліції підтвердили факт смерті контрактника. Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 «Умисне вбивство». Якщо буде доведено факт самогубства, справу перекваліфікують.