У постраждалих від повені областях без газу сидять 30 сіл

На сьогодні у постраждалих від повені областях без газопостачання залишається 30 сіл, без електрики – 1 населений пункт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, з початку повені силами МНС відкачано воду з 21 тис. 816 підтоплених підвалів житлових будинків, до постраждалих населених пунктів доставлено 406 тис. 309 т продуктів харчування, 1 млн. 551 тис. 460 л питної води та більш як 6,06 т медикаментів.

На відновних роботах задіяні понад 24 тис. осіб і 5 тис. 183 одиниці техніки Сил цивільного захисту, МВС та Міноборони, у тому числі 4656 рятувальників, 1278 одиниць автомобільної та спеціальної техніки МНС.

За даними МНС, в шести областях України, які 23-27 липня постраждали внаслідок стихійного лиха (дуже сильні дощі, що призвели до різкого підняття рівнів води у ріках Карпатського басейну), за уточненими даними, було підтоплено 862 населених пункти та 45 тис. 284 житлові будинки.