В Одесі шахраї привласнили 10 ділянок землі на узбережжі Чорного моря

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітниками поліції викриті особи, які шахрайським шляхом заволоділи 10 земельними ділянками, які належать територіальній громаді.

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Як пояснили у відділі, зловмисникам було відомо, що право розпорядження землею належить виключно територіальній громаді в особі міської ради. Незважаючи на це, зловмисники (одесити) вирішили заволодіти землею шляхом надання до суду недостовірних даних.

«Реалізуючи злочинний план, шахраї підшукали 10 осіб, які за грошову винагороду погодилися оформити на себе правовстановлюючі документи. Від їхнього імені було складено адміністративний позов про визнання права власності, замовлена і отримана необхідна технічна документація. Зловмисники переконали цих людей у законності процедури, не повідомивши про свої наміри», - зазначили у відділі.

Потім одна з учасниць афери подала позов до суду від імені цих 10 людей, оформивши відповідну довіреність. У заяві було вказано, що позивачі нібито обробляють город, вирощують овочі та на цій землі хочуть побудувати власні будинки, для чого необхідно отримати ділянки у власність.

«Також зловмисники посилалися на неіснуюче звернення до міської ради, яке нібито було залишено без розгляду», - уточнили в главку.

На підставі поданої документації учасники земельної афери домоглися в суді потрібного їм рішення. Отримавши виконавчі листи, зловмисники оформили землю на «підставних» осіб, а в подальшому продали її.

За даним фактом цього тижня розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.