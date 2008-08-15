Погода на вихідні

Завтра в Україні збережеться суха та спекотна погода, лише на заході пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 16 серпня утримається переважно суха погода з температурою вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°; вдень сильна спека 32-37°, у південній частині та східних областях місцями 39°. Лише у західних областях вранці та вдень короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с. Температура повітря вночі 15-20°, вдень 26-31°, в Карпатах 20-25°.

17-18 серпня у західній частині України короткочасні дощі (18 серпня місцями), грози, подекуди град, шквали 19-24 м/с; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території утримається суха спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 32-38°; лише вдень 18 серпня у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській області місцями невеликий короткочасний дощ, температура 25-31°. Вітер східний, південно-східний (в західній частині з переходом на північно-західний), 5-10 м/с.

19-20 серпня в Україні переважно без опадів, лише вночі 19 серпня в більшості північних, центральних областей, на Одещині та Миколаївщині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; на решті території вночі 14-20°, на півдні та сході до 23°; вдень 25-31°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму утримається спека 32-38°.

За прогнозами синоптиків з 21 по 24 серпня орієнтовно збережеться суха та спекотна погода: без опадів, лише у західній частині, а вночі 22 серпня та вдень 24 серпня і місцями в північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура у західних областях вночі 11-17°, вдень 21-28°; на решті території вночі 14-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°, на півдні та сході до 36° (22 серпня в північних областях 23-29°).

У Києві завтра утримається суха погода з температурою вночі 20-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

В області також утримається суха погода з температурою вночі 17-22°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

17-18 серпня на Київщині без опадів, лише вдень 18 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 17 серпня 31-35°, 18 серпня 25-30°.

19-20 серпня у столичному регіоні переважно без опадів, лише вночі 19 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.