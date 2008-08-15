Зростання ВВП України у липні становило 7,3%

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в січні-липні ц.р. проти аналогічного періоду минулого року становило 6,7%, у липні 2008 року проти липня 2007 року - 7,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Номінальний ВВП, за орієнтовною оцінкою, за січень-липень 2008 р. становив 530 млрд. 276 млн. грн., у липні - 100 млрд. 820 млн. грн. Індекс-дефлятор ВВП у січні-липні становив 134,3%.

Найбільший приріст валової доданої вартості в січні-липні 2008 р. спостерігався в торгівлі - 11,8%, переробній промисловості – 8,4%, транспорті - 8,4%, сільському господарстві, полюванні, лісовому господарстві – на 10,8%.

Довідка УНІАН. У липні Світовий банк збільшив прогноз зростання ВВП України за підсумками 2008 року з 5,5 до 6%, а також погіршив прогноз інфляції з 17,2 до 21,5%

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП – 5,5%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, у 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.

У липні уряд погіршив прогноз зростання інфляції за підсумками 2008 року з 9,6% до 15,3%, індексу цін виробників промислової продукції - з 19,2% до 24,6%.