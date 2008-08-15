Росія припиняє імпорт сухого молока з України

За результатами інспекції молокопереробних підприємств України, проведеної фахівцями Россільгоспнагляду з 1 по 11 липня 2008 року, з 20 серпня припиняється експорт сухого молока з України до Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

За інформацією прес-служби, про це обмеження повідомляється в листі Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації від 6 серпня 2008 року.