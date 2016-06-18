Під Житомиром з полігону обстріляли центр села: влучили в недіючий міст (фото, відео)

Про це йдеться у повідомленні Військової прокуратури Центрального регіону.

Зазначається, що військовою прокуратурою Житомирського гарнізону спільно з слідчим районного відділу поліції ГУ НП у Житомирській області, представниками вибухотехнічної служби ДСНС України у Житомирській області та оперативною групою Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку здійснено виїзд за місце події для з’ясування обставин інциденту.

За результатами виїзду з’ясовано, що на полігоні військової частини особовим складом військової частини проводились бойові стрільби з гармати.

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Близько 13:30 в опору, яка перебувала у воді колишнього недіючого мосту через річку Тетерів, що розташована в селі Дениші, влучив снаряд невстановленого на даний час походження.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Встановлюються матеріальні збитки. Робочий міст, який знаходиться поруч та по якому здійснюється рух автотранспорту і пішоходів, пошкоджень не зазнав.

Для з’ясування обставин, причин та умов, що спряли даній події Житомирським ЗВ ВСП проводиться перевірка.

В свою чергу, як повідомила прес-служба Головного управління поліції в Житомирській області, близько 13:30 17 червня надійшло повідомлення про те, що в Денишах під мостом через річку Тетерів стався вибух. На місці події працювали експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділення поліції.

"Вилучені металеві елементи, імовірно, від снаряду калібром 122 мм. У результаті вибуху ніхто не постраждав. За вказаним фактом триває перевірка", - сказано у повідомленні.