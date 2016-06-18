Житомирські прикордонники кажуть, що їм спалили 2 машини, поліція підпал спростовує (фото)

Як повідомляє Державна прикордонна служба, сталося це близько 3:00.

"Ймовірно, таким чином представники злочинних угрупувань намагаються чинити тиск на прикордонників через їх безкомпромісну боротьбу із протиправною діяльністю", - сказано в повідомленні.

З метою ліквідації загорання було викликано співробітників ДСНС та проінформовано оперативного чергового Національної поліції у Житомирській області.

В свою чергу, як повідомляє управління ДСНС в Житомирській області, близько 3:00 надійшло повідомлення про пожежу на одній з житомирських автостоянок.

На місці пожежники встановили, що вогонь загалом охопив 5 автівок. Загоряння з моторних відсіків транспортних засобів на той момент вже перейшло до салонів. Також полум’я пошкодило ще 2 автомобілі, що були розташовані поруч, але власники швидко відігнали їх у безпечне місце.

Спільними зусиллями рятувальників 3:30 пожежу локалізували, а о 4:00 ліквідували. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

"Оцінивши обстановку, керівник гасіння пожежі прийняв рішення про залучення додаткових сил та засобів. Зважаючи на те, що в автівках є легкозаймисті рідини та електропроводка, гасіння вогню проводилось повітряно-механічною піною", - сказано у повідомленні.

На місце пожежі працювало 10 чоловік особового складу та 2 пожежних автомобіля. Причина пожежі, як зазначає ДСНС, встановлюється фахівцями.

Натомість прес-служба Головного управління поліції в Житомирській області з посиланням на представників ДСНС поширила інформацію, що причиною пожежі була несправність електропроводки в одному з авто.

"Після локалізації рятувальниками пожежі було зафіксовано, що вогнем знищено 5 автомобілів і ще 2 транспортних засоби зазнали часткових пошкоджень. За попередніми висновками представників управління ДСНС, загоряння сталося в одному з автомобілів через несправність електропроводки. Потому вогонь перекинувся на транспортні засоби, які знаходилися поруч", - повідомляє поліція.