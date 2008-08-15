Чи пролетять військові літаки над Хрещатиком?

Влада Києва на сьогодні не підтримує ідею Міністерства оборони України щодо прольоту авіатехніки над вулицею Хрещатик на День Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання розширеної колегії Київської міської державної адміністрації повідомив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, питання вивчається, оскільки Міноборони, яке пропонує проліт військових літаків над центром міста, запевняє, що він буде безпечний, бо жодні фігури льотної майстерності при цьому не виконуватимуться.

Водночас на сьогодні КМДА відмовило Міноборони в цьому питанні й погодило військовий парад без прольоту авіатехніки.

У свою чергу, паралельно вирішується питання проходження важкої військової техніки Хрещатиком з тим , щоб вона не пошкодила дорожнє покриття.

На засіданні колегії начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК повідомив, що асфальт буде захищений завдяки тому, що важка техніка буде оснащена спеціальними резиновими чохлами.

За його словами, однак у параді братиме участь техніка масою понад 15 тонн, яку Міноборони забезпечить такими «черевиками», але буде й техніка вагою менше 15 тонн, яка теж може пошкодити асфальт, але про чохли для якої поки не йдеться. Таким чином, покриття на Хрещатику може бути пошкоджено, і чіткої відповіді Міноборони, що воно потім забезпечить ремонт асфальту, поки немає.

У зв’язку з цим А.ГОЛУБЧЕНКО доручив заступнику голови КМДА Володимиру ГОЛОВАЧУ зустрітися з представниками Міноборони, щоб вирішити питання або забезпечення всієї техніки, яка братиме участь у параді, захисними чохлами, або взяти у міністерства гарантії, що у разі необхідності воно профінансує ремонт дорожнього покриття на Хрещатику.

Говорячи про програму святкування Дня Незалежності у Києві, В.ГОНЧАРУК повідомив, що о 14.00 на Хрещатику розпочнеться великий святковий концерт, під час якого виступлять етно-рок та етно-поп гурти, які гратимуть сучасну українську музику. Завершить концерт виступ РУСЛАНИ, і о 22.00 відбудеться святковий феєрверк.

За інформацією А.ГОЛУБЧЕНКА, підготовка до святкування Дня Незалежності загалом обійдеться місту у 5,5 млн. грн. Ці кошти, зокрема, підуть на оформлення столиці, соціальну рекламу з привітаннями Президента України та КМДА, а також на гонорари артистів, які виступатимуть на святковому концерті тощо.