Міліція затримала торговців героїном

У Полтавській області міліція затримала організоване злочинне угруповання, що займалося розповсюдженням героїну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Полтавській області.

У операції з ліквідації і затримання злочинців брали участь понад 30 співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Було встановлено, що героїн та розчин опію розповсюджували у Полтаві і Кременчуці шестеро осіб.

Під час санкціонованих обшуків міліціонери вилучили у членів угруповання 8 кілограмів макової соломки, 4,5 літри концентрованого екстракту опію, майже три кілограми отриманих з маку речовин для приготування наркотику, прекурсори і 47 грамів героїну. Загальна ціна конфіскованого на «чорному ринку» становить майже 2 млн. грн.

Члени організованого злочинного угрупування мали чітко розподілені ролі. До групи входили п’ятеро жінок та один чоловік. Усі вони 40-річного віку, переважна більшість з них раніше судимі. Схема розповсюдження наркотиків теж була чітко налагоджена.

Наркотики виготовляли в Полтаві і в Кременчуці, а от поставляли сировину саме з Кременчука. Нині міліціонери працюють над точним встановленням каналів надходження у Кременчук сировини для виготовлення наркотику та як довго діяла ОЗУ.

На сьогодні усіх членів угруповання затримано й заарештовано. Стосовно них порушено кримінальну справу за статтею 307 ч.3 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, перевезення та збут наркотичних речовин, вчинене організованою групою та в особливо великих розмірах). Термін покарання за цей злочин сягає від 8 до 12 років позбавлення волі.