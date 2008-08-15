Олександр Фельдман про владу, закони, архіви та культове майно
Депутат наполягає
Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) наполягає на необхідності ухвалення Верховною Радою закону про повернення релігійним організаціям їх культового майна.
Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, зокрема, О.ФЕЛЬДМАН вважає некоректним рішення Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності про те, щоб рекомендувати парламенту відхилити законопроект за його авторством №1265 «Про повернення релігійним організаціям права на володіння або безкоштовне користування культовим майном, яке є документами Національного архівного фонду».
По-перше, зазначив О.ФЕЛЬДМАН, "держава в 20-30 рр. минулого століття абсолютно диким чином відняла у релігійних общин те, що належало поколінням віруючих, а сьогодні, фактично, виправдовує таку поведінку експропріаторів, заявляючи, що так буде краще і для віруючих, і для самих предметів культу".
Таку позицію, зазначив депутат, ще можна було б якось зрозуміти, якби в Україні діяв режим клерикалізму, і якби держава була ефективним власником. "Виходить, - констатував О.ФЕЛЬДМАН, - що промисловою власністю чиновники розпоряджатися не в змозі, а для предметів релігійного культу кращого власника, ніж держава, у якої немає грошей навіть на базове фінансування, - не знайти".
По-друге, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, комітет вважає, що передача культового майна релігійним общинам ще більше посилить проблему правого статусу документів архівного фонду, визнаючи тим самим, що на сьогоднішній день є маса проблем з правовим статусом, які не розв`язуються вже багато років. "Взагалі, комітет з культури для того й існує, щоб на законодавчому рівні ухвалювати рішення, а не консервувати проблеми. Це природно, що по мірі розширення чиїхось прав сам правовий комплекс стає більш складним, ніж до того", - наголосив депутат.
По-третє, сказав О.ФЕЛЬДМАН, в пояснювальній записці Комітету говориться про те, що "законопроект створює передумови для погіршення умов їх збереження, оскільки ці документальні пам`ятки мають вік більш як 100 років і мають зберігатися в певному технологічному режимі, який не можуть забезпечити культурні організації». На думку О.ФЕЛЬДМАНА, це твердження є спекуляцією як у правовому сенсі, так і з позицій здорового глузду. За його словами, відповідно до Положення про Державний реєстр національної культурної спадщини і Постанови Кабміну від 12 серпня 1992 року № 466, правила обліку, охорона, реставрація і використання об`єктів національної культурної спадщини є обов`язковими для всіх установ, підприємств і організацій, а також громадян, у власності яких перебувають об`єкти національної культурної спадщини. "Особисто я не думаю, що в обласних архівах до релігійної літератури, документів і предметів культу сьогодні ставляться з таким же трепетом і пошаною, як це роблять в релігійних общинах", - наголосив О.ФЕЛЬДМАН. Крім того, додав він, не потрібно плутати предмети релігійного культу із звичайними історичними артефактами – старі релігійні тексти вимагають, щоб з ними поводилися за релігійними канонами. Наприклад, старі сувої Тори прийнято ховати за спеціальним обрядом, зазначив О.ФЕЛЬДМАН.
Також О.ФЕЛЬДМАН вважає «просто геніальним» висновок Комітету з питань бюджету про те, що повернення релігійним організаціям права на володіння або безкоштовне користування культовим майном «збільшить витратну частину держбюджету». У середньо- і довгостроковому плані витрати природним чином зменшаться, а в короткостроковому – гроші підуть на давно необхідну інвентаризацію фондів. "Якщо держава не хоче віддавати безкоштовно все те, що воно відібрало у віруючих – хай тоді фахівці бюджетного комітету придумають, як зробити цю послугу платною, але тоді це буде форменим знущанням з людей", - заявив О.ФЕЛЬДМАН.
Як повідомлялося раніше, народний депутат України О.ФЕЛЬДМАН у грудні 2007 року запропонував ВР повернути релігійним організаціям право на володіння або безкоштовне користування культовим майном, яке є документами Національного архівного фонду, як це передбачено «Законом про свободу совісті і релігійні організації» відносно будь-якого культового майна, яке зараз перебуває у власності держави.