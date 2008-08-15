Грузія звинуватила Росію в підпалах лісів у районі Боржомі

Міністерство внутрішніх справ Грузії звинуватило Росію в навмисних підпалах лісового масиву на околицях міста Боржомі за допомогою запальних бомб, що скидалися з вертольотів, передає Лента.ру.

Як говориться в заяві міністерства, російські військові вертольоти почали літати над лісом у п`ятницю, близько 15:30 за місцевим часом. До вечора, стверджується в заяві, в регіоні Самцхе-Джавахеті (південь Грузії) вже спостерігається 15 вогнищ лісових пожеж.

У зв`язку з цим грузинська сторона звинувачує Росію в порушенні міжнародних норм, що забороняють використання запальних боєприпасів, а також в бажанні зруйнувати природні ресурси Грузії і залякати її населення.

Тим часом, як повідомляє ІА REGNUM, заступник міністра внутрішніх справ Грузії Ека ЗГУЛАДЗЕ заявила сьогодні на брифінгу, що причин для паніки у місцевого населення немає. "У Самцхе-Джавахеті повністю мобілізовані пожежні бригади, яким допомагає місцеве населення, і спільними зусиллями, за планом вони працюють над гасінням пожежі", - відзначила вона.

Регіон Самцхе-Джавахеті знаходиться на віддалі від зони бойових дій в Південній Осетії та Абхазії, поблизу кордону з Вірменією.