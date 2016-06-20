У Дніпрі пограбували приймальню волонтерки та кандидата в нардепи (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

За інформацією поліції, зловмисники викрали оргтехніку.

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"Минулого тижня ми завершували комплектування бази спостерігачів на вибори 17 липня. Вже були укомплектовані бази волонтерів, членів комісій. До приймальної звертається багато людей, пропозиції і скарги яких були внесені в комп'ютер, ноутбук. Робота громадської приймальні йшла повним ходом. Швидше за все, полювали за базами даних людей, які допомагають Тетяні Ричковій", - повідомляє прес-служба кандидата в депутати.

Сама Ричкова вважає, що те, що трапилося вночі - непросте злодійство, оскільки винесли тільки оргтехніку. Про це вона написала у Facebook.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка з проникненням) Кримінального кодексу України.