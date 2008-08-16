НБУ введе в обіг монети з серії «Знаки зодіаку» (фото)

Національний банк України з 20 серпня вводить в обіг пам`ятну монету «Діва» з серії «Знаки зодіаку» номіналом 2 гривні і 5 гривень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Нацбанку.

Згідно з повідомленням, 2-гривнева монета виготовлена із золота, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 1,24 г, діаметр – 13,92 мм, тираж – до 10 тис. штук, група монети гладка. П`ятигривнева монета виготовлена зі срібла, якість чеканки – пруфф, маса – 15,55 г, діаметр – 33 мм, тираж – 15 тис. штук, група монети рифлена.

На аверсі монети із золота розміщений круг, діагонально поділений на сектори, які символізують чотири стихії: землю, повітря, воду і вогонь. У центрі круга – стилізоване зображення сонця. Ліворуч від круга – Малий державний герб України, праворуч – рік чеканки монети - 2008, позначення металу, його проби - Au 999,9, маси. По кругу монети напис: “Національний банк України” (вгорі), “2 гривні” (внизу), а також логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети із золота розміщене стилізоване зображення діви в оточенні зірок, ліворуч від якої – символ знаку зодіаку.

На аверсі монети зі срібла в центрі круга розміщене стилізоване зображення сонця, ліворуч, праворуч, вгорі і внизу від якого чотири освітлених ним кулі, які символізують пори року. Ліворуч від круга – Малий державний герб України, праворуч – рік чеканки монети - 2008, позначення металу, його проби - Ag 925, маси в чистоті. По кругу монети напис: «Національний банк України» (вгорі), “5 гривень” (внизу), а також логотип Монетного двору Нацбанку України.

На реверсі монети зі срібла розміщене стилізоване зображення діви в оточенні зірок, ліворуч від якого – контури сузір`я, зверху ліворуч – символ знаку зодіаку, праворуч – стилізований напис “Сузір’я Діви”.

Автори ескізів монет – Володимир ТАРАН, Олександр ХАРУК, Сергій ХАРУК, автори моделей – Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО, Володимир АТАМАНЧУК.