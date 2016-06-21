У мережі з'явилося відео ворона, який розмовляє у Харківському зоопарку
13:46, 21 червня 2016Суспільство
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Нещодавно в соціальних мережах харків'яни опублікували відео чорного ворона, який розмоляє.
Всього в зоопарку мешкає 4 таких ворона / скріншот
Про це повідомляє 057.ua.
Словниковий запас у птиці невеликий, всього кілька слів: "Давай-давай", "Карлуша" - саме так звуть ворона.
Як розповів директор Харківського зоопарку Олексій Григор'єв, чорний ворон живе в зоопарку вже давно, близько 20-30 років.
"Ворона принесли в зоопарк давно. Він копіює слова. Десь почув слово, почав повторювати. Спеціально ніхто не вчив його розмовляти", - зазначив директор зоопарку.
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До речі, усього у зоопарку живе 4 таких ворони. Всі птахи - різного віку.
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