У мережі з'явилося відео ворона, який розмовляє у Харківському зоопарку

Про це повідомляє 057.ua.

Словниковий запас у птиці невеликий, всього кілька слів: "Давай-давай", "Карлуша" - саме так звуть ворона.

Як розповів директор Харківського зоопарку Олексій Григор'єв, чорний ворон живе в зоопарку вже давно, близько 20-30 років.

"Ворона принесли в зоопарк давно. Він копіює слова. Десь почув слово, почав повторювати. Спеціально ніхто не вчив його розмовляти", - зазначив директор зоопарку.

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До речі, усього у зоопарку живе 4 таких ворони. Всі птахи - різного віку.