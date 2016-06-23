Спадок від СРСР: Полторак не виключає, що в деяких підрозділах контрактники все ще фарбують бордюри

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів міністр оборони України Степан Полторак.

"Так, звичайно, залишилися навчальні центри, підрозділи, де є проблеми, порушення дисципліни, де недостатньо добре навчають особовий склад. Це все є. Але якщо порівняти те, що було в 2014 році, з тим, що є зараз, - це зовсім інші навчальні підрозділи, зовсім інші підходи... По кожному конкретному випадку я буду приймати відповідне правове рішення. Тому що це теж той спадок, який ми отримали від Радянського Союзу", - сказав Полторак.

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Міністр зазначив, що одна з цілей реформи - професіоналізація армії.

"І тут кілька складових, починаючи від комплектування військовослужбовців за контрактом і закінчуючи створенням нових програм, нових методик, нової навчально-матеріальної бази. З 2015 року ми почали підготовку нових інструкторів. У Яворівському навчальному центрі, Бердичеві, Хмельницькому", - додав він.

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