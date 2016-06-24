Савченко назвала "царя-самодура" причиною конфлікту між українцями і росіянами
09:28, 24 червня 2016Суспільство
939 0
Проблема дружби між українцями і росіянами виникла через президента РФ Володимира Путіна.
REUTERS
Про це заявила нардеп Надія Савченко, повідомляє "Громадське".
"Проблема в одній людині-самодурі, у якого є хворі комплекси – збирач земель руських, цар. Раз на сто років народжується людина, у якого амбіції зашкалюють і він стає проблемою для багатьох людей, якщо дорветься до влади", - заявила Савченко.
Читайте такожЯк не стати "рок-зіркою": Савченко хоче мати власний транспорт, але поки що грошей вистачає на метро
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко під час прес-конференції охарактеризувала президента РФ Володимира Путіна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter