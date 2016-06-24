Савченко назвала "царя-самодура" причиною конфлікту між українцями і росіянами

Про це заявила нардеп Надія Савченко, повідомляє "Громадське".

"Проблема в одній людині-самодурі, у якого є хворі комплекси – збирач земель руських, цар. Раз на сто років народжується людина, у якого амбіції зашкалюють і він стає проблемою для багатьох людей, якщо дорветься до влади", - заявила Савченко.

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Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко під час прес-конференції охарактеризувала президента РФ Володимира Путіна.