Кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїлі досягла 617 осіб

Кількість постраждалих внаслідок отруєння в Ізмаїльському районі Одеської області досягла 617 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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«Протягом 16-23 червня до Ізмаїльської районної лікарні з попереднім діагнозом – гострий гастроентероколіт звернулося 617 осіб (з них 358 дітей) місцевих мешканців м. Ізмаїл та с. Броска Ізмаїльського району», - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 24 червня в медичних закладах Ізмаїла перебуває 188 осіб (з них 118 дітей), виписано (переведено на амбулаторне лікування) 429 осіб (з них 240 дітей). Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-епідеміологічних заходів.

Раніше повідомлялося, що кількість потерпілих від кишкової інфекції складає 597 осіб. Постраждалі почали надходити в медустанови з 16 червня. У МОЗ поінформували, що причиною масового отруєння людей в Ізмаїлі стало потрапляння відходів із вбиралень будинків приватного сектора в міську водопровідну мережу в результаті підтоплення через сильні зливи.