Олег Скрипка та ВВ відіграють три концерти для українських воїнів на передовій

ВВ виступатимуть поблизу Селідового, Мар`їнки та Костянтинівки. Вперше професійні виступи українських артистів відбудуться в безпосередній близькості від лінії зіткнення.

Олег Скрипка наголосив, що його команда ретельно готується до виступів в зоні АТО: «Разом із відповідними підрозділами відпрацьовуємо питання безпеки. Забезпечимо професійні сцену, світло і звук. Це гарантуватиме найвищу якість звучання на концертах для українських бійців. Наші герої, які захищають мир і спокій України, матимуть нагоду відпочити разом із ВВ. Відзначу, що наш концертний тур на передовій став можливим за підтримки нашого друга Андрія Мацоли».