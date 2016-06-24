Олег Скрипка та ВВ відіграють три концерти для українських воїнів на передовій
11:24, 24 червня 2016Суспільство
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23-25 червня Олег Скрипка та «Воплі Відоплясова» відіграють три концерти для бійців першої лінії фронту.
ВВ виступатимуть поблизу Селідового, Мар`їнки та Костянтинівки. Вперше професійні виступи українських артистів відбудуться в безпосередній близькості від лінії зіткнення.
Олег Скрипка наголосив, що його команда ретельно готується до виступів в зоні АТО: «Разом із відповідними підрозділами відпрацьовуємо питання безпеки. Забезпечимо професійні сцену, світло і звук. Це гарантуватиме найвищу якість звучання на концертах для українських бійців. Наші герої, які захищають мир і спокій України, матимуть нагоду відпочити разом із ВВ. Відзначу, що наш концертний тур на передовій став можливим за підтримки нашого друга Андрія Мацоли».
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