"Опоблоківець" Новинський накинувся у монастирі на "праву руку" померлого глави УПЦ МП - екс-депутат

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє екс-депутат Рівненської облради Степан Молчан.

За його словами, інцидент стався близько 14.30 години 23 червня в Корці Рівненської області після служби в Свято-Троїцькому жіночому монастирі.

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"Свідками зухвалої поведінки нардепа з "Опозиційного блоку" та його охорони стали десятки вірян, які викликали поліцію", пише колишній депутат.

Наразі Олександр Драбинко написав заяву до районного відділу поліції Корця та надав письмові свідчення.

Також Молчан додав, що на церковній службі у Корці був присутній і предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій.

Як відомо, Олександр Драбинко в УПЦ (МП) є прихильником автономії церкви від РПЦ.

За правління Януковича Новинський належав (і належить) до числа тих, хто протистояв проукраїнській позиції всередині УПЦ (МП), лідером якої був Олександр Драбинко, що вважався "правою рукою" покійного нині предстоятеля УПЦ (МП) Володимира.